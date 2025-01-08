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مسلسل إقامة جبرية، هنا الزاهد تفجر مفاجأة في نهاية الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

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مسلسل إقامة جبرية، هنا الزاهد تفجر مفاجأة في نهاية الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

مسلسل إقامة جبرية، هنا الزاهد تفجر مفاجأة في نهاية الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:10 مساءً - فجرت الفنانة هنا الزاهد مفاجأة كبرى في نهاية الحلقة الأولى لـ مسلسل إقامة جبرية حيث أنها اعترفت للطبيبة النفسية عايدة “صابرين” أنها هي التي قتلت زوجها سيف “أحمد حاتم” ولم ينتحر هو كما ادعت أمام جهات التحقيق وسط صدمة الطبيبة التي لم تتوقع هذا الأمر من هذه المريضة التي تأتي إليها للمرة الأولي.

 

وكانت سلمى “هنا الزاهد” قد قررت الذهاب إلى الطبيبة النفسية بعدما عانت من اكتئاب على امتداد ٣ شهور من وفاة زوجها، فلم تتمكن من تخطى رحيله كما أنها لم تتخلص من ذنب يحيط بها بأنها السبب في مقتله.

أبطال مسلسل إقامة جبرية 

 مسلسل إقامة جبرية  بطولة:  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية 

تظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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