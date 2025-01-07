افاد مواطنون بان مختلة عقليا قامت برمي طفلة ببلوك(بردين)تسببت بوفاتها في كريتر.
وتتواجد المسنة بجانب المتحف حيث تسببت باصابات بصفوف الاطفال والمواطنين.
وبحسب مصادر لكريتر سكاي فانه تم التنسيق مع مديرة مكتب الصحة بصيرة ومدير مستشفى الأمراض النفسية وشرطة كريتر على نقلها للمستشفى يوم غدا
بعد وفاة طفلة واصابة اخرين.. اول تحرك للسلطات تجاه مختلة عقليا في كريتر واتخاذ هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:17 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون بان مختلة عقليا قامت برمي طفلة ببلوك(بردين)تسببت بوفاتها في كريتر.
افاد مواطنون بان مختلة عقليا قامت برمي طفلة ببلوك(بردين)تسببت بوفاتها في كريتر.
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