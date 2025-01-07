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بعد وفاة طفلة واصابة اخرين.. اول تحرك للسلطات تجاه مختلة عقليا في كريتر واتخاذ هذا الامر - أخبار كلمتك

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بعد وفاة طفلة واصابة اخرين.. اول تحرك للسلطات تجاه مختلة عقليا في كريتر واتخاذ هذا الامر - أخبار كلمتك

بعد وفاة طفلة واصابة اخرين.. اول تحرك للسلطات تجاه مختلة عقليا في كريتر واتخاذ هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:17 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون بان مختلة عقليا قامت برمي طفلة ببلوك(بردين)تسببت بوفاتها في كريتر.
وتتواجد المسنة بجانب المتحف حيث تسببت باصابات بصفوف الاطفال والمواطنين.
وبحسب مصادر لكريتر سكاي فانه تم التنسيق مع مديرة مكتب الصحة بصيرة ومدير مستشفى الأمراض النفسية وشرطة كريتر على نقلها للمستشفى يوم غدا 
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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