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هاني شنودة يهدي"زحمة يا دنيا" لروح عدوية ويوجه رسالة لأسرة ساويرس (فيديو) - أخبار كلمتك

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هاني شنودة يهدي"زحمة يا دنيا" لروح عدوية ويوجه رسالة لأسرة ساويرس (فيديو) - أخبار كلمتك

هاني شنودة يهدي"زحمة يا دنيا" لروح عدوية ويوجه رسالة لأسرة ساويرس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:10 مساءً - أهدى منذ قليل، الموسيقار هاني شنودة وفرقة المصريين أغنية "زحمة يا دنيا" لروح المطرب الراحل أحمد عدوية، وذلك خلال حفل الفرقة بالجامعة الأمريكية بالتحرير ضمن برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية بدورتها العشرين. 

هاني شنودة 

ووجه "شنودة" رسالة شكر لأسرة ساويرس قائلا: "بيمنحوا جوائز ودا يحفز الشباب انهم يبدعوا.. شكرا للمؤسسة وباسم الشعب المصري بنقولكم متشكرين". 

حفل فرقة المصريين 

وكان في استقبال ضيوف حفل جائزة ساويرس الثقافية أغاني وموسيقى فرقة المصريين بقيادة الموسيقار هاني شنودة، حيث قدمت عرضًا مميزًا يعيد الحضور إلى أروع محطات الموسيقى المصرية.

جائزة ساويرس الثقافية

وشهدت الدورة العشرين لجائزة ساويرس الثقافية إقبالًا لافتًا، حيث تقدم للمسابقة هذا العام أكثر من 900 عمل في مختلف فروعها، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الجائزة، ومكانتها كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتمنح صوتًا للمبدعين من جميع الأجيال. 

ويظل هذا الاحتفال السنوي بإعلان الفائزين رسالة تقدير لكل المبدعين، ودعوة متجددة للأجيال الجديدة للإيمان بقوة الكلمة والفن كأدوات فاعلة لتحقيق التغيير وصناعة المستقبل.

وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. 

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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