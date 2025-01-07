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ضرب وسحل موظف على يد قيادي حو ثي والزج به في السجن - أخبار كلمتك

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ضرب وسحل موظف على يد قيادي حو ثي والزج به في السجن - أخبار كلمتك

ضرب وسحل موظف على يد قيادي حو ثي والزج به في السجن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

أقدم قيادي حوثي، على الاعتداء على موظف بالضرب والسحل، بعد رفضه تحويل مبلغ مالي غير قانوني، في محافظة عمران (شمالي اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي، وائل أبوحلفة، المعين من قبل المليشيا مديراً لمديرية خمر بمحافظة عمران، اعتدى بالضرب والسحل على موظف بمكتب التحسين والنظافة بمديرية خمر، يدعى نبيل صالح المرزوقي، بعد أن رفض الأخير تلبية طلب القيادي تحويل مبلغ مالي "غير قانوني".

 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اعتداء أبوحلفة برفقة نجله ومرافقه على المرزوقي، واقتياده قسراً إلى سجن تابع للمليشيا؛ ورغم الضغوط القبلية التي أدت إلى الإفراج عن المرزوقي بعد يومين، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية لإنصافه أو محاسبة المعتدي.

وفي تسجيل مصور، اشتكى المرزوقي من الاعتداء والاحتجاز غير القانوني، متوجهاً بالدعاء إلى الله ضد القيادي الحوثي.

وأثارت الحادثة استياءً واسعاً بين الناشطين والحقوقيين الذين وصفوها بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مطالبين بمحاسبة المسؤولين ووقف التجاوزات الحوثية المتكررة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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