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القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

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القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:40 صباحاً - طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد، من ظاهرة جوية مقلقة في طقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، رغم استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

 

ظواهر جوية متوقعة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها إلى سيطرة الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد.

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 كما أكدت على انحسار فرص سقوط الأمطار والرياح.
 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

وأعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

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طقس الخميس 9 يناير حتى الإثنين 13 يناير 2025

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غدا الخميس حتى الإثنين المقبل 13 يناير 2025، مؤكدة أن طقس غدا الخميس يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس الخميس يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

أما طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين أوضحت الأرصاد الجوية أنه يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

بينما يشهد طقس الأحد والإثنين المقبلين عودة لنشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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