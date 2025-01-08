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وزير الثقافة عن أزمة طلاء أسدي قصر النيل: الدهان مقاوم للظروف الجوية (فيديو) - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة عن أزمة طلاء أسدي قصر النيل: الدهان مقاوم للظروف الجوية (فيديو) - أخبار كلمتك

وزير الثقافة عن أزمة طلاء أسدي قصر النيل: الدهان مقاوم للظروف الجوية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:50 مساءً - قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: إن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع وزارة الثقافة بشأن وضع أي تمثال في الميادين العامة.

 

موافقة وزارة الثقافة بشأن التماثيل

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد" أنه لا بد من موافقة وزارة الثقافة على وضع أي تمثال في أي ميدان.

 

مشكلة غزالة ميدان النهضة

وقال: "ما حدش أخد رأينا قبل وضع تمثال الغزالة في ميدان النهضة بالجيزة ولكننا اتدخلنا وتحركنا بسرعة لإزالته، وتم نقل الغزالة في اَخر شارع مراد فطلبنا إزالتها أيضًا، وأتمنى عدم وضعها في أي مكان".
 


وأشار: "لدينا خبرات كبيرة في التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة وقدرة استشارية عالية، وبالتالي يجب العودة لتلك الخبرات قبل وضع أي تمثال في الميادين".

أزمة طلاء أسدي قصر النيل 

وعن أزمة طلاء أسدي قصر النيل، علق وزير الثقافة: "هو دهان جديد علشان يقاوم أكتر العوامل الجوية، لكن البرونز نفسه اللي معمول منه التماثيل مش هيحصل له حاجة هيفضل آلاف السنين زي ما هو، فيه حالة حماس كبيرة حصلت على منصات التواصل الاجتماعي وهذا مثمن ومقدر جدًّا ولكن الأمر في شكله الإطاري والطبيعي حاليًّا".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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