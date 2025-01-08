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مشاهير العرب - هنو: احتفالية يوم الثقافة تنفيذا لرؤية الدولة بتقدير الشخصيات البارزة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هنو: احتفالية يوم الثقافة تنفيذا لرؤية الدولة بتقدير الشخصيات البارزة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنو: احتفالية يوم الثقافة تنفيذا لرؤية الدولة بتقدير الشخصيات البارزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:16 مساءً - افتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، منذ قليل، احتفالية يوم الثقافة المصرية، موجهًا الشكر لكل القائمين على تلك الاحتفالية، المقامة في دار الأوبرا المصرية بدار الأوبرا المصرية.

وأكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل بدء مراسم الاحتفال بيوم الثقافة المصرية، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة بتقدير الشخصيات البارزة التي أثرت المشهد الثقافي والإبداعي المصري عبر العقود، مشيرًا إلى أن تكريم الرموز الوطنية يعكس عمق التقدير الرسمي والشعبي لعطائهم الفكري والفني.

وأشار إلى ان اختيار المكرمين كان من خلال ترشيحات لجان المجلس الأعلى للثقافة وأيضًا النقابات الفنية الذين اثروا الحياة الثقافية خلال عام 2024 بجانب تكريم الفنانين والمثقفين الراحلين خلاله.

وعقب المؤتمر الصحفي، بدأت الاحتفالية داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والتي بدأت بتكريم المبدعين والمثقفين وأسر الراحلين، ثم احتفالية فنية.

وتعد هذه هي النسخة الأولي من احتفالية يوم الثقافة المصرية والمنعقدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكريم نخبة من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية خلال عام 2024 والراحلين خلال نفس العام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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