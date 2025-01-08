مشاهير العرب - هنو: احتفالية يوم الثقافة تنفيذا لرؤية الدولة بتقدير الشخصيات البارزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:16 مساءً - افتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، منذ قليل، احتفالية يوم الثقافة المصرية، موجهًا الشكر لكل القائمين على تلك الاحتفالية، المقامة في دار الأوبرا المصرية بدار الأوبرا المصرية.

وأكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل بدء مراسم الاحتفال بيوم الثقافة المصرية، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة بتقدير الشخصيات البارزة التي أثرت المشهد الثقافي والإبداعي المصري عبر العقود، مشيرًا إلى أن تكريم الرموز الوطنية يعكس عمق التقدير الرسمي والشعبي لعطائهم الفكري والفني.

وأشار إلى ان اختيار المكرمين كان من خلال ترشيحات لجان المجلس الأعلى للثقافة وأيضًا النقابات الفنية الذين اثروا الحياة الثقافية خلال عام 2024 بجانب تكريم الفنانين والمثقفين الراحلين خلاله.

وعقب المؤتمر الصحفي، بدأت الاحتفالية داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والتي بدأت بتكريم المبدعين والمثقفين وأسر الراحلين، ثم احتفالية فنية.

وتعد هذه هي النسخة الأولي من احتفالية يوم الثقافة المصرية والمنعقدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكريم نخبة من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية خلال عام 2024 والراحلين خلال نفس العام.