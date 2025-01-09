وسط فرحة عارمة باوساط المجتمع اليمني عقدت الدكتورة سامية الاغبري والاستاذ عبدالوهاب عقد قرانهم.
وظهرت الدكتورة سامية وزوجها الاستاذ عبدالوهاب لاول مرة من جمهورية مصر بعد عقد قرانهم.
واثار اعلان زواج الدكتورة سامية والاستاذ عبدالوهاب تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن مدى المحبة والتقدير التي يحضيان بها.
شاهد اول ظهور للدكتورة سامية الاغبري وزوجها من هذه الدولة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 01:56 مساءً - كلمتك/خاص:
وسط فرحة عارمة باوساط المجتمع اليمني عقدت الدكتورة سامية الاغبري والاستاذ عبدالوهاب عقد قرانهم.
وسط فرحة عارمة باوساط المجتمع اليمني عقدت الدكتورة سامية الاغبري والاستاذ عبدالوهاب عقد قرانهم.
0 تعليق