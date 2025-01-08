أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

طرقٌ تلجأ إليها شركات الطيران لخفض تكاليف رحلاتها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طرقٌ تلجأ إليها شركات الطيران لخفض تكاليف رحلاتها - أخبار كلمتك

طرقٌ تلجأ إليها شركات الطيران لخفض تكاليف رحلاتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:35 صباحاً - تضطر بعض شركات الطيران حول العالم إلى تقليص تكاليف رحلاتها بما يساهم في تقليل الإنفاق وفي نفس الوقت زيادة أرباح الشركة، وقد تتمثل تلك التكاليف في الخدمات المقدمة للمسافر أو السعة المقعدية للطائرة، بطرق تختلف من شركة طيران إلى أخرى وحسب الوجهة.

الطرق التي تلجأ إليها شركات الطيران لخفض تكاليف رحلاتها كنوع من تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح:

شركات الطيران

تسعى شركات الطيران إلى زيادة أرباحها على الرحلات الجوية من خلال استغلال كل ما هو متاح ويضيف قيمة مادية للشركة، حيث تلجأ شركات الطيران إلى شحن باطن الطائرة بالحقائب بما يحقق مكاسب مالية كبيرة للشركة نظرًا لارتفاع قيمة الشحن وبما يحقق أرباحًا إضافية للشركة إلى جانب المسافرين، وخاصة في الرحلات الجوية التي تعاني من قلة الركاب، فتعوض الشركة ذلك بشحن باطن الطائرة بالبضائع.

الوجبات الغذائية على متن الطائرة

الوجبات قد يلاحظ الراكب خلال السفر على متن أكثر من شركة طيران مدى الاختلاف في الوجبات الغذائية المقدمة للراكب والي تختلف من وجهة إلى أخرى ومن الرحلات الدولية والداخلية، حيث إنه وفقًا لبعض الأبحاث التي أجريت على تلك الظاهرة، تلجأ شركات الطيران إلى تقديم وجبات للمسافر الأقل تكلفة لتقليص تكاليف رحلاتها كنوع من تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح، وهو التوجه السائد لمعظم شركات الطيران في الوقت الراهن دون شعور المسافر بذلك.

زيادة المقاعد تدرس حاليًّا معظم شركات الطيران تحديث أسطول الطائرات الخاصة، لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وعلى نفس الصعيد تحقيق غاياتها من خلال تلك الطائرات الجديدة ذات السعة المقعدية الكبيرة والتصميمات الحديثة الأقل استهلاك للوقود، والتي تساهم بشكل واضح في تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح من خلال استهلاك أقل من الوقود إلى جانب زيادة في السعة المقعدية وبالتالي يساهم في تعظيم الإيرادات وتقليل الخسائر التي تعاني منها الخطوط الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق