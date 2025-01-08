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11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

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11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:20 صباحاً - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البنا في مدينة دير البلح فجر اليوم الأربعاء.

كما استشهدت طفلة وأصيب عدد آخر في استهداف منزل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

من جهته قال الدفاع المدني بغزة صباح اليوم الأربعاء إن طواقمه انتشلت جثمان شهيد وعدة إصابات من منزلة عائلة «كلاب» الذي قصفه الاحتلال الاسرائيلي في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأضاف في البيان أنه لا زال تحت الأنقاض 4 مفقودين يصعب الوصول إليهم.

وكان 5 فلسطينيين قد استشهدوا منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء في قصف إسرائيلي على مبنى سكني بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

واستشهد طفل، قبيل منتصف الليل، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال قصفت خيام نازحين في منطقة الاسطبل بمواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من المواطنين.

مجزرة بخان يونس

ومساء أمس الثلاثاء، ارتكبت قوات الاحتلال، مجزرة وحشية في خان يونس، تزامنا مع مرور 459 يوما على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023.

واستهدفت غارات إسرائيلية عنيفة  مناطق متفرقة من خان يونس بقطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 19 فلسطينيا، من بينهم 10 أطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 45 ألفا و885 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و109 آلاف و196 مصابا.

حماس ترد على ترامب

وسياسيا، ردت حركة حماس، الثلاثاء، على تصريح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي قال إن «أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها» ما لم يُطلَق سراح المحتجزين قبل تنصيبه في 20 يناير.

تمسكت حماس بمطلبها بأن تنهي إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بالكامل بموجب أي اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، وقالت إن ترامب، كان متسرعا في تصريحاته.

وفي تعليقه على تهديد ترامب، قال القيادي في حماس، أسامة حمدان: «أظن أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يصدر تصريحات مسؤولة وأكثر دبلوماسية».

وأضاف حمدان، خلال مؤتمر صحفي بالجزائر، إن إسرائيل هي المسؤولة عن تقويض كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.

وتابع أنه لن يدلي بتفاصيل عن الجولة الأحدث من المفاوضات، لكنه أكد على شرط حماس المتمثل في «وقف كامل للعدوان وفي انسحاب شامل من الأراضي التي اجتاحها الاحتلال».

جهود مكثفة لوقف إطلاق النار

ويعقد مسؤولون من حماس وإسرائيل محادثات بوساطة مصر وقطر في جهود مكثفة منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ودعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، إلى بذل جهد للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرته لمنصبه، وينظر الكثيرون في المنطقة حاليا إلى تنصيب ترمب باعتباره موعدا نهائيا غير رسمي لذلك.

وتقول حماس إنها ستفرج عن المحتجزين المتبقين لديها إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحبت كل قواتها من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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