الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 05:21 صباحاً - شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا 8 يناير 2025 بقيمة 15 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، حيث سجل عيار 21 نحو 3760 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4297 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3222 جنيهًا.

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فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2506 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 30080 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2648 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3820 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3282 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2566 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.