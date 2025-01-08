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الرياضة - 09:01 - استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:01 صباحاً - استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مدينة غزة ووسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على منزل لعائلة برغوت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد مواطن، وإصابة آخرين، في قصف للاحتلال على شقة سكنية في مدينة دير البلح.

فيما أصيب 10 آخرون، بينهم 6 أطفال، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة وشاح في مخيم البريج.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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