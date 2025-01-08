الرياضة - 08:41 - بعد قليل.. نظر الاستئناف على حكم «إعدام» مدرس الفيزياء قاتل طالب الدقهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 08:41 صباحاً - تستكمل اليوم الأربعاء محكمة الاستئناف بجنايات المنصورة، نظر الاستئناف المقدم من مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف، بعدما قطع جسده إلى 3 أجزاء، على الحكم الصادر بإعدامه.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قضت في 21 مايو الماضي بالإعدام شنقًا للمتهم، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في إعدامه.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "م.ع" 25 عامًا، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لقيامه في يوم 13/2/2024 بدائرة مركز الستاموني، محافظة الدقهلية، بقتل المجني عليه الطفل إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه.

واعترف المتهم خلال جلسة المحاكمة بارتكابه واقعة قتل الطالب إيهاب أشرف، وأنه قام بتلك الجريمة بمفرده دون تدخل من أي من أفراد أسرته.

وأوضحت النيابة، أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضا (سكينا)، وتحين تواجد المجني عليه لديه لتلقي مادة علمية، وإمعانًا منه في سلب مقاومته، احتال عليه بأن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلًا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلمه، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنًا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.