الرياضة - 09:36 - معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. حالة طقس غدا الخميس 9 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:36 مساءً - طقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 9 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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طقس غدا الخميس 9 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 12 السواحل الشمالية 20 10 شمال الصعيد 23 7 جنوب الصعيد 24 10

طقس غدا الخميس 9 يناير 2025

وأشارت الهيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس غدا الخميس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس غدا حيث سيشهد انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة قد يصاحبها حبات البرد ورعدية أحيانًا.

طقس يومي الجمعة والسبت 10-11 يناير 2025

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس يومي الجمعة والسبت 10-11 يناير 2025، سيشهد سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، لافتة إلى انتشار نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس من الأحد إلى الثلاثاء 12-14 يناير 2025

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد من طقس يوم الأحد حتى الثلاثاء 14 يناير 2025، بسبب انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

موعد انتهاء موجات الصقيع

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن موعد انتهاء موجات الصقيع يبدأ من الأسبوع المقبل، رغم أن قيم درجات الحرارة نهارًا حول أو أعلى من المعدل الطبيعي لكن فترات الليل ستشهد طقسا شديد البرودة، مع اختلافها من يوم لآخر نتيجة نشاط الرياح ونسب الرطوبة في الجو، مشيرة إلى أن موجات الصقيع تكون في أماكن المزروعات بمناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد، نتيجة انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات.

موعد تحسن الطقس

وأوضحت منار غانم في تصريح خاص لـ كلمتك أن بداية من الأسبوع المقبل ستصل درجات الحرارة أعلى من المعدل خلال فترة النهار، فيما يسود طقس شديد البرودة مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، خاصة أن يومي الأحد والإثنين 5-6 يناير 2025 سيشهدا نشاط رياح خلال فترة الليل يؤدي للشعور بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الخميس 9 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 12 العاصمة الإدارية 23 11 6 أكتوبر 22 10 بنها 21 11 دمنهور 21 11 المنصورة 22 11 الزقازيق 23 11 شبين الكوم 22 12 طنطا 21 11 دمياط 21 14 بورسعيد 22 15 الإسماعيلية 23 12 السويس 22 11 شرم الشيخ 23 15 الإسكندرية 22 11 العلمين الجديدة 20 10 مطروح 20 10 الغردقة 24 12 الأقصر 24 9 أسوان 25 11 الوادي الجديد 25 10