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كرة اليد، موعد مباراة منتخب مصر أمام النرويج استعدادا لبطولة العالم - أخبار كلمتك

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كرة اليد، موعد مباراة منتخب مصر أمام النرويج استعدادا لبطولة العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة منتخب مصر أمام النرويج استعدادا لبطولة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:41 مساءً - كرة اليد، يخوض المنتخب الأول لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، مواجهة ودية اليوم أمام منتخب النرويج، ضمن منافسات البطولة الدولية المقامة حاليا بإسبانيا، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

موعد مباراة مصر والنرويج

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام النرويج في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1.

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 20 لاعبا في معسكر إسبانيا والذي سيتم الاختيار منهم قائمة بطولة العالم.

قائمة منتخب مصر في معسكر إسبانيا

ضمت  القائمة 20 لاعبًا، وهم:

حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
عبد الرحمن حُميد (الأهلي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)
محمد لاشين (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
خالد وليد (بشيكتاش التركي)
ياسر سيف (الأهلي).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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