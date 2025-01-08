طريقة حجز تذاكر مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:40 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وبلاك بولز في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موافقة "كاف" على طلب الزمالك وبلاك بولز بإقامة المباراة في القاهرة بدلًا من موزمبيق.

طريقة حجز تذاكر مباراة الزمالك وبلاك بولز

يمكنك الآن حجز تذاكر مباراة الزمالك وبلاك بولز عبر الإنترنت بسهولة من خلال الموقع الرسمي لشركة تذكرتي، عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع تذكرتي: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لشركة تذكرتي عبر الرابط من هنا.

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول: إذا كنت جديدًا على الموقع، يمكنك إنشاء حساب شخصي على تذكرتي. أما إذا كنت تمتلك حسابًا بالفعل، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك السابقة.

اختيار المباراة: بعد تسجيل الدخول، اختر مباراة الزمالك ضد بلاك بولز من قائمة المباريات المتاحة.

اختيار مكانك: حدد الفئة التي ترغب في حضور المباراة فيها من الخيارات المتاحة:

الدرجة الثالثة (يمين أو يسار): 75 جنيهًا.

الدرجة الأولى (يمين سفلي): 250 جنيهًا.

المقصورة الرئيسية: 500 جنيه.

إدخال بياناتك: بعد اختيار الفئة المناسبة، أدخل بياناتك الشخصية مثل اسمك ورقم الهوية، حيث سيتم إرسال التذكرة إلى بريدك الإلكتروني.

الدفع الإلكتروني: قم بإتمام عملية الدفع الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع المتاحة، سواء عبر بطاقة الائتمان أو أي طرق دفع أخرى.

استلام التذكرة: بعد إتمام الدفع، سيتم إرسال التذكرة الإلكترونية إلى بريدك الإلكتروني. يمكنك طبعها أو حملها على هاتفك الذكي للدخول إلى المباراة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز الموزمبيقى بالكونفدرالية



مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقى تقام فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موافقة "كاف" على طلب الزمالك وبلاك بولز بإقامة المباراة في القاهرة بدلًا من موزمبيق.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز من فابريسيو أندرادي سانتوس حكمًا للساحة ويعاونه كل من، خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين وديلجادو دوس سانتوس روشا حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" لويس بليز مادلين من سيشل مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية

1- الزمالك - 8 نقاط.

2- المصري - 5 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري - 4 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي - 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية



يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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