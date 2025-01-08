كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بابا فاسيليو عن إقالته من تدريب الاتحاد: محبط للغاية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بابا فاسيليو عن إقالته من تدريب الاتحاد: محبط للغاية - أخبار كلمتك

بابا فاسيليو عن إقالته من تدريب الاتحاد: محبط للغاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:40 مساءً - علق القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، على رحيله عن زعيم الثغر بعد قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي بإقالته وتكليف طلعت يوسف بمهام المدير الفني.

وقال بابا فاسيليو في بيان رسمي: “كان شرفًا لي أن أعمل مع نادي الاتحاد، وأود أن أتوجه بشكر خاص لرئيس النادي محمد مصيلحي على منحي هذه الفرصة، علاقتنا من الاحترام والصداقة ستستمر بالتأكيد بعيدًا عن كرة القدم”.

وأضاف: “لقد أنشأنا فريقًا منظمًا وقويًا، أترك النادي والفريق متأخرًا بثلاث نقاط عن المركز الثالث في الترتيب، ولا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية”.

وتابع: “أنا محبط للغاية من القرار المبكر الذي تم دون إتمام المشروع الذي بدأناه في بداية الموسم، وهو مشروع أعتقد أنه كان يستحق مزيدًا من الوقت لنعرف إمكاناتنا بالكامل ونحقق أهدافنا”.

واختتم بابا فاسيليو بيانه: “أشكر اللاعبين والجهاز الفني الذين عملت معهم خلال هذه الفترة، لقد كانت مجموعة رائعة ذات إمكانيات عالية، وكانت ملتزمة بالقيم التي غرسناها وبالمشوار الذي بدأناه معًا”.
 

وأعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف طلعت يوسف بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته.

 

كشف حساب بابا فاسيليو بعد إقالته من الاتحاد السكندري 

 

 تولي بابا فاسيليو تدريب فريق الاتحاد السكندري، مع بداية الموسم الحالي ولعب 9 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات.

 وسجل لاعبو اتحاد السكندري مع فاسيليو  3 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.
وفي بطولة الدوري لعب بابا فاسيليو 7 مباريات ببطولة الدوري وفاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 2 وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبل 4 أخرين.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري حاليا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.

وفي بطولة كأس رابطة الأندية تلقي الفريق خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات.

وودع الفريق بطولة كأس مصر  من دور الـ 32 بعد الهزيمة أمام فريق تيم اف سى أحد أندية الدرجة الثانية بهدفين دون مقابل ليقرر النادي رحيل القبرصي عن تدريبه.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون لطلعت يوسف خلال الساعات القادمة.

854481f38d.jpg


إقالة بابا فاسيليو من الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد خروج الفريق من مسابقة كأس مصر علي يد فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”.

2a0d5259b5.jpg

 

 وحقق فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”، كبرى مفاجآت مسابقة كأس مصر حتى الآن، بالفوز على الاتحاد السكندري بملعبه ووسط جماهيره باستاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، لينتزع بجدارة بطاقة التأهل لدور الـ16، ويطيح بسيد البلد خارج البطولة من دور الـ32.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق