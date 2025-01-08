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الرياضة - 09:36 - 6 شباب بيهزروا».. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على قطة بالغربية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:36 - 6 شباب بيهزروا».. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على قطة بالغربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - 6 شباب بيهزروا».. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على قطة بالغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:36 مساءً - كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، متضمنا قيام عدة أشخاص بالتعدي على قطة باستخدام آلة حادة محدثين إصابتها بالغربية.

أكدت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة قطور بالغربية، تمكنت القوات من إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصويرها بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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