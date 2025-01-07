بشرى سارة بشان المدارس اليمنية في القاهرة - أخبار كلمتك

بحث سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية خالد محفوظ بحاح ،اليوم، مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير إيهاب فهمي عدداً من قضايا الجالية والعلاقات الثنائية بين البلدين وفي مقدمتها ملف المدارس اليمنية، وما تم التوصل اليه من حلول بشأنها.

واوضح السفير ايهاب فهمي الى الموافقة على اعادة فتح المدرسة اليمنية الحديثة في منطقة الهرم بصفة مؤقتة حتى نهاية العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ مع مراعاة واستيفاء اجراءات السلامة ذات الصلة، بالاضافة الى موافاة السفارة بقائمة تتضمن عدداً من المدارس المصرية الخاصة لاستئجارها مؤقتاً لاستيعاب باقي الطلبة اليمنيين حتى نهاية العام الدراسي الحالي فقط، مبدياً الاستعداد لقبول الحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس المصرية بجميع أنواعها وبكافة المراحل التعليمية ابتداءً من العام القادم لحين استيفاء كافة الضوابط اللازمة لفتح مدارس الجاليات في مصر.

وفيما يتعلق بالعام الدراسي المقبل ٢٠٢٥-٢٠٢٦ سلمت الوزارة قائمة الضوابط والشروط والمحددات الخاصة بفتح مدارس الجاليات الاجنبية في مصر والتي يتعين الالتزام بها لمنح الموافقة والمتمثلة في أصول موافقات وزارتي التربية والخارجية في بلادنا واصل موافقة وزارة الخارجية المصرية وتوفير مقر للمدرسة مستوفي لشروط الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وملف كامل عن المدرسة يتضمن كافة التفاصيل الفنية والرسومات الهندسية بالاضافة الى فحص المناهج التعليمية من قبل الجهات المختصة في مصر.

كما تطرق الاجتماع الى موضوع انعقاد اللجنة العليا اليمنية المصرية والتي تمت الموافقة على انعقادها خلال لقاء فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسة مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش الدورة الثامنة للمنتدى الحضري العالمي يوم ٤ نوفمبر ٢٠٢٤، وعلى ان يتم تحديد موعد الانعقاد خلال الفترة القادمة.

واستعرض السفيران بحاح وفهمي الاوضاع في البحر الاحمر في ظل استمرار تهديدات المليشيات الحوثية لحركة الملاحة البحرية والاضرار الاقتصادية الكبيرة التي تسببت بها لقناة السويس، مؤكدين على ان المليشيات الحوثية تستخدم شعار نصرة غزة لتحقيق اجندات مشروعها الطائفي المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء المستشار الدكتور هادي الصبان والمستشار بليغ المخلافي والمستشار الدكتور منيف الضبياني ومن الجانب المصري السفير محمد وجيه حجازي نائب المساعد لشئون دول مجلس التعاون واليمن والمستشار هيثم العشماوي