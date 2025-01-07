يستمر القيادي الحوثي محمد العماد بشن هجومه على وزير المالية بصنعاء.
وقام مناصري وزير المالية بتزوير تغريدة للعماد يعتذر فيها للوزير عن منشوراته الهجومية.
وقال محمد العماد:استخدام الفيتشوب من قبل ادوات الوزير المرفه والمعجب بنفسه بعد فشل جميع ادوات التلميع
واضاف:بعد فشل المطبلين والملفقين ابو مائة مليون رجعوا استعانوا بإنشاء حساب باسم وكتابة اعتذار عيب عليكم تعرفوا ويش الذي مزعل الواحد بانهم يقولوا بان فلان مؤمن اين الايمان من هذا الاسلوب.
واختتم: والله ماعد تعرف كيف تتعامل مع هذا الصنف سلام ربي على المومري امانه
الصفحه المزوره والذي ليست لي عيب خلوكم رجال وستمروا في التطبيل والتلفيق
سجال ناري بين قيادي حو ثي بارز ووزير مالية صنعاء واتهامه بدفع مائة مليون لهؤلاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:32 صباحاً - كلمتك/خاص:
يستمر القيادي الحوثي محمد العماد بشن هجومه على وزير المالية بصنعاء.
يستمر القيادي الحوثي محمد العماد بشن هجومه على وزير المالية بصنعاء.
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