التحاق عشرات الاردنيين بمدارس عدن لاول مرة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

توافد عدد كبير من الطلاب الاردنيين الى عدن لدراسة الثانوية فيها خلال الايام الماضية

وبحسب مصادر فان عدد كبير من الطلاب الأردنيين يلتحقون بالمدارس الثانوية في عدن خلال السنة الأخيرة (الثالث الثانوي).

واشارت المصادر الى ان الامر له علاقة بمجموع الدرجات التي يطمحون إلى تحقيقها؟

خصوصا وان الاردن من الدول التي

تتمتع بمستوى عالٍ من الجودة، بينما تعاني بلادنا من تبعات الحرب والانهيار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم.

واكدت بان توافد الاردنيين الى عدن، قد يكون السبب الرئيسي وراء هذا التوجه هو البحث عن فرصة أفضل لتحقيق درجات أعلى، تمكنهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها.

