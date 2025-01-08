كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدبولي يكشف موعد عودة شركة إيني للعمل في حقل ظهر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي يكشف موعد عودة شركة إيني للعمل في حقل ظهر - أخبار كلمتك

مدبولي يكشف موعد عودة شركة إيني للعمل في حقل ظهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:50 مساءً - الأربعاء 08/يناير/2025 - 07:34 م 1/8/2025 7:34:17 PM

حقل ظهر، كلمتك
حقل ظهر، كلمتك
ads

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من الأخبار والشائعات التي تصدر كل فترة عن توقف الأعمال في حقول البترول، منها أن شركة «إيني» للبترول لن تبدأ عملها في حقل ظهر، والتأجيل لشهر مايو المقبل، وهو ما نفاه كل من وزير البترول وشركة إيني.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة «إيني» ستبدأ عملية الحفر هذا الشهر، وسيبدأ العمل على بئرين في نطاق حقل «ظهر» تنفيذًا للخطة التي وضعتها الحكومة لاستعادة الإنتاجية في حقل ظهر، وتعمل الدولة بشكل كبير على الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب وجدولة المتأخرات.


وتابع: «نستهدف الشركات الكبيرة التي بوجودها تعوض الأرقام التي فُقدت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التعاون الإقليمي مع دول الجوار، وفي قمة اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس الوزراء اليوناني، وتعمل الحكومة على جعل مصر مركز إقليمي واعد لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط».

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق