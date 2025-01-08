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التعليم تكشف موعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

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التعليم تكشف موعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

التعليم تكشف موعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:30 مساءً - البكالوريا المصرية، قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إننا ندرك جيدًا أن نظام الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ومرحلة مفصلية للأسرة والبيوت تكون في حالة استعداد تام.

 

نظام تعليمي متعدد الفرص والمحاولات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ تولي وزير التعليم حقيبة الوزارة كان هناك تنسيق عالي المستوى مع كافة الجهات المعنية ومن بينها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ودراسات دقيقة جدًا للخروج بنظام جديد للثانوية العامة يخفف العبء عن أولياء الأمور والطلاب، ويتيح للطلاب نظام تعليمي متعدد الفرص والمحاولات".

 

إجمالي المواد في البكالوريا المصرية

وأوضح: وفقا لمقترح الثانوية العامة الجديدة "البكالوريا المصرية" نجد أن إجمالي المواد التي سيتم دراستها على مدار العامين 7 مواد فقط والهدف ليس الحفظ والتلقين، ولكن دراسة الطالب التي يرغب في دراستها فعليا عن طريق شعب متعددة وليس علمي وأدبي فقط، نحن أمام شعبة الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحساب والأعمال والآداب والفنون.

 

تطبيق الثانوية العامة الجديدة البكالوريا المصرية

وتابع: مقترح البكالوريا المصرية الذي تم تقديمه اليوم لمجلس الوزراء، سيتم طرحه للحوار المجتمعي ثم يتم عرضه على مجلس النواب، للموافقة عليه.

 

وأكد: أن مقترح البكالوريا المصرية أو نظام الثانوية العامة الجديدة سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل في حال الموافقة عليه من قبل الحوار المجتمعي ومجلس النواب.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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