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انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين - أخبار كلمتك

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انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:30 مساءً - شهد مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، اليوم الأربعاء الموافق ٨ من رجب ١٤٤٦ه‍  - ٨ من يناير ٢٠٢٥م، انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد المتصل.


وقد نُظّم المجلسُ برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.  

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين


شارك في المجلس نخبة من علماء الحديث الشريف، إذ تولّى القراءة الدكتور محمد نصر اللبان من أول باب: (قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافًا) إلى نهاية باب: (هل يشتري صدقته؟). وقرأ الدكتور أحمد نبوي مخلوف من أول باب: (ما يُذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم) إلى نهاية باب: (صدقة الفطر للصغير والكبير). واستكمل الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش القراءة من أول باب: (وجوب الحج وفضله) إلى نهاية باب: (الطِّيب عند الإحرام).

   قراءة "صحيح الإمام البخاري" بسند متصل

وتحرص وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تنظيم هذه المجالس الحديثية في إطار جهود خدمة السنة النبوية الشريفة. وهدفت المجالس إلى قراءة "صحيح الإمام البخاري" بسند متصل، تعزيزًا للفهم الصحيح للسنة النبوية، وربطًا لطلبة العلم بعلوم الحديث الشريف، بما يؤكد المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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