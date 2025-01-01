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آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5.. الأسعار والشروط - أخبار كلمتك

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آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5.. الأسعار والشروط - أخبار كلمتك

آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5.. الأسعار والشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:01 مساءً - شقق سكن لكل المصريين 5.. قررت وزارة الإسكان مد فترة سداد مقدمات جدية الحجز بـ شقق سكن لكل المصريين 5، ومد فترة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، والأسعار والشروط، وكيفية التقديم.

شقق سكن لكل المصريين 5

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق سكن لكل المصريين 5 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شقق سكن لكل المصريين 5
آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

أوضح شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم مد فترة سداد مقدمات جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 5، ومد فترة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم 15 يناير 2025 المقبل، ولكن تم غلق باب شراء كراسات الشروط أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5
آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

وتتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات ما بين 184 ألف جنيها لـ 400 ألف جنيه، وسعر شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيها لـ 530 ألف جنيه، ويتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 تسليم خلال 36 شهرًا بالمدن الجديدة ما بين 542 ألف جنيها لـ 700 ألف جنيه.

حجز شقق سكن لكل المصريين 5
آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

ويجب ألا يقل عمر المتقدم لـ حجز شقق سكن لكل المصريين 5 من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 عام في تاريخ نهاية الإعلان، ويكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد عمر صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 عام في تاريخ الإعلان، وألا يزيــد ســن المتقدم مــن متوســطي الدخــل عــن ســن المعــاش «المقــرر بقانــون التأمينــات الاجتماعية والمعاشـات الصـادر بالقانـون رقـم 148 لسـنة 2019.

آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5
شقق سكن لكل المصريين 5

كيفية حجز شقق سكن لكل المصريين 5

ويستطيع المواطنون حجز شقق سكن لكل المصريين 5 عن طريق الموقع الإلكتروني لصنـدوق الإسـكان الاجتماعـي من خلال الضغط على هذا الرابط، وإليكم الخطوات:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لصنـدوق الإسـكان الاجتماعـي

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات المطلوبة.

- إرفــاق إيصــال شــراء الكراســة وإيصــال ســداد مقــدم الحجــز والمصاريــف الإداريــة إضافــة للمســتندات المطلوبة.

- تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية.

- يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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