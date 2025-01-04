مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس فيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأعماله القادمة.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 12:12 صباحاً - تمنى الفنان كريم محمود عبد العزيز، أن فيلم «الهنا اللي أنا فيه» يحظى باعجاب ورضاء الجمهور، ويرسم على وجوههم الابتسامة.

وأوضح كريم محمود عبد العيز، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن كواليس تصوير فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، كانت جيدة جدًا مع الفنانة ياسمين رئيس والفنانة دينا الشربيني، وأسرة الفيلم، قائلاً: «من أحلى الكواليس اللي اشتغلتها في حياتي» كان في تفاهم وتجانس كبير أثناء التصوير واتمنى يظهر ذلك على أحداث الفيلم.

وأكد كريم محمود عبد العزيز، على أن الكوميديا صعبة للغاية، وليست سهلة كما يعتقد البعض، قائلاً: «من الصعب إن الفنان يضحّك الناس، وتتوقع إن الناس هتضحك في المشهد اللي لسة متعرضش، وطول الوقت بفكر الناس هتضحك ازاي، مش ضحك وهزار في اللوكيشن وخلاص».

وكشف كريم محمود عبد العزيز، عن أعماله خلال الفترة القادمة، حيث يستعد لتصوير مشاهده بمسلسل «مملكة الحرير»، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.