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رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27% - أخبار كلمتك

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رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27% - أخبار كلمتك

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:00 مساءً - قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن اليوم كان موعد استحقاق بعض الشهادات الإدخارية وتم تجديدها من قبل العملاء بالكامل".

 

شهادات إدخارية جاذبة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: الشهادات الإدخارية لا تزال جاذبة لأن سعرها مرتفع، إلي جانب انخفاض التضخم إلي 25%.


حقيقة طرح شهادات إدخارية جديدة

وأكد الأتربي: "حتى هذه اللحظة لم نغير أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية السنوية وبالتحديد شهادة الـ27%، ولن نقوم بطرح شهادات جديدة ذات عائد مرتفع عن الحالي.

 
الإبقاء على اسعار الشهادات الإدخارية

وأوضح: "أبقينا على الشهادات الإدخارية السنوية حتى هذه اللحظة ولا استطيع بما سيحدث مستقبلا فيما اذا سيتم وقف الشهادات الإدخارية من عدمه، ولكن حتى الان اسعار الشهادات كما هي".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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