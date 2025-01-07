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رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:50 صباحاً - دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة غدًا الخميس في الساعة 11:00 من قبل الظهر، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.

الجهود الأمريكية السعودية بشأن لبنان

وبعد لقاءات الموفد الأمريكي اموس هوكشتاين أمس في بيروت،  يصل اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى العاصمة اللبنانية حيث يلتقي بري فور وصوله عشية جلسة الانتخاب الرئاسي.

وتعول باريس على الجهود الأمريكية السعودية بعد لقاء هوكشتاين بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض لإقناع بري بالقبول بالعماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية.

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 بدء اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار

وعلى الجانب الأخر أشار المبعوث الأمريكى إلى لبنان آموس هوكشتاين، اليوم، إلى أنه قبل بدء اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من بلدة الناقورة ومعظم القطاع الغربي، والانسحابات ستستمر.

آموس هوكشتاين يعلن انسحاب الاحتلال من الناقورة

ولفت آموس هوكشتاين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أن تنفيذ الاتفاق في جنوب لبنان ليست مهمة سهلة، وملتزمون بدعم الجيش اللبناني. وقال: "أجريت مباحثات جيدة للغاية مع بري، وأشكره على تعاونه الدائم".

ميقاتي يطالب بضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية لوقف النار في لبنان

بيان مشترك لأمريكا وفرنسا واليونيفيل بشأن انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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