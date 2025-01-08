الرياضة - 12:16 - مفاجأة.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:16 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، وثبت سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بمنتصف التعاملات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4297 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3760 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3222 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

-سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 30080 جنيه.

-سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2652 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بيع وشراء

سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، بلغ نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9، بلغ نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب، وصل نحو 2650.08 دولار للبيع، و 2649.81 دولار للشراء.