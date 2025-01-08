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أصعب نوات الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - أخبار كلمتك

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أصعب نوات الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - أخبار كلمتك

أصعب نوات الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:21 مساءً - نوة الفيضة الكبرى 2025.. تستعد الإسكندرية لاستقبال واحدة من أشد وأخطر النوات التي تواجها في فصل الشتاء، «نوة الفيضة الكبرى» إذ تصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح نشطة.

موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

تضرب نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية والسواحل الشمالية يوم الأحد الموافق 12 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة، وتصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة وصقيع.

نوة الفيضة الكبرى 2025
نوة الفيضة الكبرى 2025

نوة الفيضة الكبرى في الإسكندرية

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية في المحافظة بمواصلة الاستعدادات الخاصة باستقبال والتعامل مع أشد نوات موسم الشتاء 2025، نوة الفيضة الكبرى، حيث لم يتبقى سوى 3 أيام فقط على موعد هبوب نوة الفيضة الكبرى، والتي تهب يوم 12 يناير الجاري، وتستمر 6 أيام.

ورفعت الأجهزة المعنية بالإسكندرية، الطوارئ القصوى تحضيرا للاستعدادات المبكرة، لأشد نوات موسم الشتاء ضراوة في عام 2025، وأصعبها وأشدها

نوة الفيضة الكبرى 2025

سبب تسمية نوة الفيضة الكبرى بهذا الاسم

وتهب نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الأمواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد.

موعد نوات الإسكندرية في 2025

- نوة الغطاس، من المتوقع أن تبدأ في 18 يناير وتستمر ثلاثة أيام، وتأتي بسقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة.

- نوة الكرم، في 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام، وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

- نوة الشمس الصغرى وستبدأ في 18 فبراير وتستمر ثلاثة أيام، مع تساقط أمطار غزيرة.

- نوة السلوم، وتبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

- نوة الحسوم، وستنطلق في 9 مارس وتستمر سبعة أيام.

نوة الفيضة الكبرى 2025

جدول مواعيد نوات الإسكندرية في 2025

- نوة الشمس الكبرى، ومن المفترض أن تبدأ في 18 مارس وتستمر ليومين.

- نوة عوة «برد العجوزة»، والتي تختتم موسم النوات في نهاية مارس، وتستمر لمدة ستة أيام.

- نوة رياح الخماسين، تأتي يوم 23 أبريل، وتكون رياح ساخنة.

- نوة رياح النقطة، تأتي يوم 18 يونيو وتستمر لمدة يومين.

نوة الفيضة الكبرى 2024

مواعيد نوات الإسكندرية 2025

- نوة رياح الصليب، تأتي يوم 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام، وتكون ساخنة.

- نوة رياح الصليبة، تأتي يوم 20 أكتوبر وتستمر 3 أيام، وتكون بدون أمطار.

- نوة المكنسة، تأتي يوم 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون شديدة الأمطار.

-نوة باقي المكنسة، تأتي يوم 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة قاسم، تأتي يوم 12 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتكون عواصف شديدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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