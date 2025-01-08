أصعب نوات الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:21 مساءً - نوة الفيضة الكبرى 2025.. تستعد الإسكندرية لاستقبال واحدة من أشد وأخطر النوات التي تواجها في فصل الشتاء، «نوة الفيضة الكبرى» إذ تصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح نشطة.

موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

تضرب نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية والسواحل الشمالية يوم الأحد الموافق 12 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة، وتصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة وصقيع.

نوة الفيضة الكبرى في الإسكندرية

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية في المحافظة بمواصلة الاستعدادات الخاصة باستقبال والتعامل مع أشد نوات موسم الشتاء 2025، نوة الفيضة الكبرى، حيث لم يتبقى سوى 3 أيام فقط على موعد هبوب نوة الفيضة الكبرى، والتي تهب يوم 12 يناير الجاري، وتستمر 6 أيام.

ورفعت الأجهزة المعنية بالإسكندرية، الطوارئ القصوى تحضيرا للاستعدادات المبكرة، لأشد نوات موسم الشتاء ضراوة في عام 2025، وأصعبها وأشدها

سبب تسمية نوة الفيضة الكبرى بهذا الاسم

وتهب نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الأمواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد.

موعد نوات الإسكندرية في 2025

- نوة الغطاس، من المتوقع أن تبدأ في 18 يناير وتستمر ثلاثة أيام، وتأتي بسقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة.

- نوة الكرم، في 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام، وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

- نوة الشمس الصغرى وستبدأ في 18 فبراير وتستمر ثلاثة أيام، مع تساقط أمطار غزيرة.

- نوة السلوم، وتبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

- نوة الحسوم، وستنطلق في 9 مارس وتستمر سبعة أيام.

جدول مواعيد نوات الإسكندرية في 2025

- نوة الشمس الكبرى، ومن المفترض أن تبدأ في 18 مارس وتستمر ليومين.

- نوة عوة «برد العجوزة»، والتي تختتم موسم النوات في نهاية مارس، وتستمر لمدة ستة أيام.

- نوة رياح الخماسين، تأتي يوم 23 أبريل، وتكون رياح ساخنة.

- نوة رياح النقطة، تأتي يوم 18 يونيو وتستمر لمدة يومين.

مواعيد نوات الإسكندرية 2025

- نوة رياح الصليب، تأتي يوم 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام، وتكون ساخنة.

- نوة رياح الصليبة، تأتي يوم 20 أكتوبر وتستمر 3 أيام، وتكون بدون أمطار.

- نوة المكنسة، تأتي يوم 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون شديدة الأمطار.

-نوة باقي المكنسة، تأتي يوم 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة قاسم، تأتي يوم 12 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتكون عواصف شديدة.