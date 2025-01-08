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الإعلان عن إستكمال تجهيز مطار عتق الدولي - أخبار كلمتك

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الإعلان عن إستكمال تجهيز مطار عتق الدولي - أخبار كلمتك

الإعلان عن إستكمال تجهيز مطار عتق الدولي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 12:17 مساءً - كلمتك/ خاص

تعلن الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الى جميع الشركات التالية العاملة في الجمهورية اليمنية:

-1- الخطوط الجوية اليمنية

2- طيران السعيدة

- طيران الملكة بلقيس

4- المنظمات الدولية:

الأمم المتحدة (UN)

برنامج الغذاء العالمي (WFP)

أطباء بلا حدود (MSF)

الصليب الأحمر (ICRC)

بانه قد تم استكمال تجهيز مطار عتق الدولي في محافظة شبوة، ونعلن عن فتحه للتشغيل الذاتي بكامل الجاهزية حيث أن العمل سيكون من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، وذلك ابتداء من تاريخ 2025/01/08م

رمز المطار: OYAT

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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