الإعلان عن إستكمال تجهيز مطار عتق الدولي - أخبار كلمتك

تعلن الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الى جميع الشركات التالية العاملة في الجمهورية اليمنية:

-1- الخطوط الجوية اليمنية

2- طيران السعيدة

- طيران الملكة بلقيس

4- المنظمات الدولية:

الأمم المتحدة (UN)

برنامج الغذاء العالمي (WFP)

أطباء بلا حدود (MSF)

الصليب الأحمر (ICRC)

بانه قد تم استكمال تجهيز مطار عتق الدولي في محافظة شبوة، ونعلن عن فتحه للتشغيل الذاتي بكامل الجاهزية حيث أن العمل سيكون من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، وذلك ابتداء من تاريخ 2025/01/08م

رمز المطار: OYAT