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ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب - أخبار كلمتك

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ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب - أخبار كلمتك

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 12:00 مساءً - يدرس رجل الأعمال ناصف ساويرس، مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب بالبلاد، نتيجة التغيرات الضريبية والاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة.

استثمارات ناصف ساويرس في بريطانيا

ويمتلك ناصف حصة في أستون فيلا، وهو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه فريق يدير ثروته من منطقة مايفير الفاخرة بالبلاد، ومحفظة عالمية من المنازل الراقية، بحسب وكالة بلومبرج.

رجل الأعمال ناصف ساويرس، كلمتك

وبحسب أشخاص مطلعين لوكالة بلومبرج، قالوا: إن ساويرس ينظر في خيارات مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى كوجهات محتملة للانتقال، مشيرين إلى أن خططه للمغادرة ما تزال في مراحلها الأولية وقد تتغير لاحقًا.

هل ينتقل ناصف ساويرس إلى الإمارات؟

وأوضحت بلومبرج، أنه في أواخر نوفمبر الماضي استقال ساويرس من منصب مدير فرع لندن لمكتبه العائلي "إن إن إس جروب"، الذي جرى تسجيله في أبوظبي خلال يوليو الماضي، وفق إفصاحات، مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الإمارات واحدة من الوجهات التي يفكر في الانتقال إليها.

وينبع اتجاه الأثرياء لمغادرة بريطانيا من شعورهم بقلق متزايد بسبب مساعي وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لزيادة الضرائب وإنهاء اللوائح المالية المواتية، بهدف سد عجز اقتصادي يقدر بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في البلاد.

قلق بين أثرياء بريطانيا

ويواجه الأثرياء في بريطانيا تغييرات واسعة تؤثر على ثرواتهم، بما في ذلك ارتفاع الضرائب على الأصول الموروثة والثروات الخارجية، فضلا عن فرض ضرائب على رسوم المدارس الخاصة، في الوقت نفسه تراجعت سمعة بريطانيا التي طالما كانت مرتبطة بالاستقرار القانوني والسياسي خلال السنوات الأخيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وتغيير ستة رؤساء وزراء خلال 10 سنوات فقط.

هذا المشهد المتغير يدفع العديد من المستثمرين الأثرياء والمديرين التنفيذيين للنظر في الانتقال إلى وجهات بديلة، مثل سويسرا وإيطاليا والشرق الأوسط وسنغافورة.

وخلال الشهر الماضي، أعلن المستثمر العقاري البريطاني أسيف عزيز عن انتقاله إلى أبوظبي، كما غادر المستثمر الألماني في قطاع التكنولوجيا كريستيان أنجيرماير بريطانيا العام الماضي إلى سويسرا.

 ودرس الملياردير البريطاني المتخصص في صناديق التحوط، آلان هوارد، مؤخرًا الانتقال إلى جنيف من العاصمة الإنجليزية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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