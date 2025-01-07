خبير: رقمنة الموانئ تفتح الباب للصادرات المصرية وتساهم في تيسير إجراءات التخليص الجمركي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:55 صباحاً - تعمل وزارة النقل ممثلة فى قطاع النقل البحرى على مشروع الربط بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية، من خلال منظومة معلوماتية موحدة للتيسير على المصدرين.

ميكنة الموانئ

وكشف أحمد علي حسين المتخصص في ميكنة الموانئ ان مشروعات رقمنة الموانئ وتوحيد شبكة المعلومات والبيانات بين كافة أطراف وزارة النقل سيكون له أثر كبير على تنمية وزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مشروعات تطوير الموانئ تشمل العديد من الجوانب أبرزها اعتماد البصمة الالكترونية والتوقيع الالكترونى لتيسير إجراءات التخليص الجمركى للبضائع.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تخفض اجراءات التخليص الجمركى بالموانئ بنسة 90% لتستغرق يوما واحدا فقط لأى رسالة بدلا من عدة أيام.

وشدد على أهمية الدور الذى تقوم به الموانئ الجافة فى تسهيل تصدير البضائع للخارج وتقليل زمن مكوث البضائع بالموانئ.

مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان

يذكر ان الفريق مهندس /كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شهد اليوم توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بين زارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة ميدلوج السويسرية وهي الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية التي طرحتها الهيئة بالتنافس مع أربع تحالفات دولية.

كما أنها الزراع اللوجستي لأكبر خط ملاحي بالعالم (MSC) وحيث قام بالتوقيع كل من المهندس سيد متولي / رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة و دومينيكو زانون - المدير التنفيذي لشركه ميدلوج.

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