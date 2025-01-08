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الموعد النهائي لقرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب - أخبار كلمتك

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الموعد النهائي لقرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب - أخبار كلمتك

الموعد النهائي لقرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 12:55 مساءً - كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عن الموعد النهائي لقرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، إجراء قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في الرباط يوم الإثنين الموافق 27 يناير الجاري.

وتقام النسخة المقبلة من كاس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبًا، يتنافسون على اللقب الأغلى في القارة السمراء من ضمنهم منتخب مصر.

وتُقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 14 يناير 2026، بمشاركة أفضل المنتخبات الأفريقية التي تأهلت عبر التصفيات، وستشهد البطولة تنافسًا قويًّا لتحديد بطل القارة السمراء، في واحدة من أكثر النسخ المنتظرة.

ويطمح  المنتخب الوطني إلى تحقيق اللقب الثامن في تاريخه، خاصة مع وجود قائمة من اللاعبين المميزين الذين يقدمون أداءً قويًّا على المستويين المحلي والدولي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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