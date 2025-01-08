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وزير الشباب والرياضة يكرم مدير مدرسة منشأة رضوان بالجيزة  - أخبار كلمتك

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وزير الشباب والرياضة يكرم مدير مدرسة منشأة رضوان بالجيزة  - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يكرم مدير مدرسة منشأة رضوان بالجيزة  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:31 مساءً - كرم  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مدير مدرسة منشأة رضوان الابتدائية سامي عبد الكريم علي جهوده مع طلاب المدرسة والتي ساهمت في ارتباطهم وحبهم لمدرستهم، وبحضور المهندس ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة  وكريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش.

وكان مدير المدرسة  سامي عبد الكريم  صنع حالة من خلال إعجاب الكثير من متابعي السوشيال ميديا بما يقدمه، بعد حاله الحب التي ظهرت بينه وبين الطلاب الجدد بالمدرسة.

 

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وتلخصت جهود مدير المدرسة في نجاحه في  خلق بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة للأطفال، من خلال استخدام الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتعزيز رغبتهم في التعلم، والتركيز على حب التعليم لخلق جيل بالمستقبل  ليكونوا أفرادًا ناجحين ومحبين للتعليم والمدرسة.

وزير الشباب والرياضة يكرم مدير مدرسة منشأة رضوان بمحافظة الجيزة
وزير الشباب والرياضة يكرم مدير مدرسة منشأة رضوان بمحافظة الجيزة

من جانبه أبدي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعادته بما قام به مدير المدرسة نحو الطلاب بالمدرسة وتعزيز روح المشاركة الإيجابية  ، موضحًا ان الوزارة تمتلك بالفعل المشروع القومي للموهبة والناشئين والذي يفرز العديد من الأبطال في ألعاب مختلفة للمنتخبات القومية المصرية، كما نمتلك مع المتحدة مشروع كابيتانو والتي شهدت مشاركة واسعة  من أبناء الأسرة المصرية الموهوبين في كرة القدم.

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تأهل 7 فرق لفترة الاحتضان الثانية بحاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية  (MOYS) موجهة للأفراد.

تقدم للحاضنة 54 صاحب فكرة وشركة ناشئة ونتج عن تقييم المشروعات تأهل 18 فكرة تكنولوجية لحضور المعسكر التدريبي لمرحلة ما قبل الاحتضان، وذلك بمقر الحاضنة في مركز شباب مدينة نصر.

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS
أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

قام أصحاب الأفكار والشركات المؤهلة بعرض تقديمي للفكرة والشركة المقترحة، حيث تم اختيار 7 فرق للتأهيل بعد أن استعرض 15 فريق مشروعاتهم أمام اللجنة المشكلة من منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب والباحث الرئيسي للحاضنة بوزارة الشباب، والدكتورة هالة الأحمدي رئيس جهاز تنمية الابتكار والاختراع والمشرف على الحاضنة من جانب الأكاديمية، والخبير الرياضي الدكتور محمد بلال العميد السابق لكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد خليف الخبير التكنولوجي ومستشار التحول الرقمي، والمهندسة أسماء أحمد يوسف نائب رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية والمدير المساعد لمكتب التعاون بين الجامعة والصناعة والمتابعة والتقييم وقياس الأثر بجامعة النيل.

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS
أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

وخلال تفقده للجنة التحكيم، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن حاضنة تكنولوجيا الرياضة MOYS هي إضافة متميزة لمجال الرياضة، فهي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الاجتماعي والاستثماري، حيث تعمل علي تحويل الأفكار الرائدة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم علي الاقتصاد المصري، مشيدًا بدور اللجنة المشكلة في اختيار الافكار وشركة الناشئة المتميزة.

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS
أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

الجدير بالذكر أنه جارى احتضان 8 مشروعات ناشئة لحاضنة تكنولوجيا الرياضة MOYS منذ أغسطس الماضي، وتم تقديم خدمات مالية وعينة ولوجستية لهم لتمكنهم من الانطلاق والتوسع في السوق المصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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