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الرياضة - 06:06 - عيار 21 وصل كام الآن؟.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:06 - عيار 21 وصل كام الآن؟.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - عيار 21 وصل كام الآن؟.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 06:06 مساءً - صعد سعر الذهب في مصر بشكل مفاجء خلال الساعات القليلة الماضية بنحو 20 جنيهًا. فما هو سبب هذا الارتفاع المفاجئ؟ وتسائل المستثمرون وأصحاب المدخرات عن سعر عيار 21 الآن، نظرا لأنه الأكثر طلبا.

ارتفع سعر الذهب في أسواق الصاغة والمجوهرات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شراءً من قبل المستثمرين نحو 3.770 جنيهًا للبيع، و3745 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيهًا للبيع، و29960 جنيهًا للشراء.

جاء ارتفاع سعر الذهب الآن وسط ترقب الأسواق صدور محضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية لقراره السياسي في ديسمبر، للحصول على دلالات حول مصير السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3755 جنيهًا، فمع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2650 دولارًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس مستوى 3765 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3755 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 15دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2635 دولارًا، ولامست مستوى 2660 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا.

سعر الذهب

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4308.5 جنيه 4280 جنيهًا
سعر الذهب عيار 22 3949.5 جنيه 3923.25 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3770 جنيهًا 3745 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18 3231.5 جنيه 3210 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14 2513.25 جنيه 2496.75 جنيه
سعر الذهب عيار 12 2154.25 جنيه 2140 جنيهًا
سعر الذهب عيار 9 1615.75 جنيه 1605 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 30160 جنيهًا 29960 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2664.53 دولار 2664.26 دولار
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالأسواق ليسجل نحو 4308.5 جنيه للبيع، و4280 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 3949.5 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 في الصاغة، نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة، نحو 3231.5 جنيه للبيع، و3210 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وارتفع سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم، في الأسواق ليسجل الآن نحو 1615.75 جنيه للبيع، و1605 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 30160 جنيهًا للبيع، و29960 جنيهًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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