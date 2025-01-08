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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

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بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

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بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:33 صباحاً - سعر الدولار الأن.. سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، في البنك الأهلي المصري، 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني، سعر 50.86 جنيهًا للشراء و50.96 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 50.68 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 50.78 جنيهًا.

وسجل الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في ميد بنك سعر 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي، سعر 50.59 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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