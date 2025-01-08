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انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

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انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:00 صباحاً - ينعقد اليوم الأربعاء الموافق ٨ من يناير ٢٠٢٥م، مجلس الحديث الخامس والعشرين، لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

 مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري»

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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