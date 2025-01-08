احتفالا بيوم الثقافة المصرية، فتح المتاحف بالجيزة مجانا وخصم 50 % على إصدارات الوزارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:12 صباحاً - أعلنت مديرية الثقافة بمحافظة الجيزة فتح أبواب عدد كبير من المتاحف القومية والفنية مجانًا للجمهور، اليوم الأربعاء، في إطار الاحتفال بيوم الثقافة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

متاحف الجيزة تحتفل بيوم الثقافة المصرية

وتشمل قائمة المتاحف التي ستفتح أبوابها مجانًا عددًا من أبرز المعالم الثقافية، ومنها متحف طه حسين ومتحف أحمد شوقي ومتحف محمود مختار.

فرصة للتعرف على الحضارة المصرية

وتعتبر هذه المبادرة فرصة ثمينة للجمهور للتعرف على تاريخ مصر العريق وثرائها الحضاري، واستكشاف كنوزها الفنية والأثرية.

خصومات على الإصدارات

وبالإضافة إلى فتح المتاحف مجانًا، تقدم مديرية الثقافة بالجيزة خصومات تصل إلى 50% على مجموعة متنوعة من الإصدارات الثقافية، مما يتيح للجمهور فرصة اقتناء الكتب والوثائق التاريخية بأسعار مخفضة.

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