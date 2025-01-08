مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. تعرف على تفاصيل فعاليات يوم الثقافة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:41 مساءً - يوم الثقافة.. تستعد وزارة الثقافة، لبدء فعاليات يوم الثقافة المصرية، اليوم الأربعاء، المقامة لأول مرة بدار الأوبرا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يوم الثقافة

وأعلنت وزارة الثقافة، تفاصيل الاحتفال بيوم الثقافة المصرية، المقرر انعقاده اليوم 8 يناير بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الساعة الواحدة ظهرًا، والتي سيتم فيها تكريم عدد من المبدعين في مجالات الفن والثقافة الذين اثروا الحياة الثقافية خلال 2024.

قائمة الأسماء المكرمة في يوم الثقافة

ويصل عدد المكرمين في يوم الثقافة المصرية إلى 38 مكرما على قيد الحياة، بجانب ما يقارب 32 من المثقفين الراحلين خلال 2024.

وشملت قائمة الأسماء المكرمة: «الفنان حسن يوسف، الفنان صلاح السعدني، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان مصطفى فهمي، والفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني، الكاتب دكتور زين عبد الهادي».

وبجانب تكريم الرموز الإبداعية، تشمل الفعاليات، فقرة فنية مميزة تقدمها فرقة رضا للفنون الشعبية، ويخرج الحفل المخرج خالد جلال.

الاحتفال بيوم الثقافة المصرية

وفي وقت سابق، صرّح وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الاحتفال بيوم الثقافة جاء ليكون مناسبة وطنية تكرم صُنّاع الهوية الثقافية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيُعبر عن الثقافة بمعناها الأوسع والأشمل.

وأوضح الوزير أن اختيار النقابات الفنية ولجان المجلس الأعلى للثقافة للمكرمين تم بناءً على مسيرتهم المميزة وإسهاماتهم في ترسيخ الهوية الفكرية والإبداعية لمصر.

فعاليات يوم الثقافة

وأشار إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يصبح يوم الثقافة تقليدًا سنويًا يُبرز إنجازات المتميزين من أبناء الوطن ويحتفي بالرموز الفكرية والإبداعية التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.