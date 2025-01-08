فعلا مبيتنسيش، تامر حسني ورامي صبري يتصدران تريند يوتيوب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:15 مساءً - تصدر كليب أغنية “فعلا مبيتنسيش” للفنانين تامر حسني ورامي صبري، تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك بعدما تم طرحه يوم الاثنين الماضي ضمن أغاني بداية العام الجديد 2025.

1.2 مليون مشاهدة لكليب أغنية فعلا مبيتنسيش

وحقق كليب الأغنية حتى الآن عبر موقع “يوتيوب” مليون و200 ألف مشاهدة في أقل من 48 ساعة.

أغنية “فعلا مبيتنسيش” من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن وتوزيع موسيقي طارق توكل.

كلمات أغنية فعلا مبيتنسيش

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه

قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه

فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين

وجالي قلب ازاي كده والقسوة جاتلي منين

ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا

أناني كنت وهو كان باقي عليا

أنا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا

فعلًا مبيتنسيش

وحاولت أتعايش بفشل واقفة حياتي ومش بعيش

وبكابر عامل قادر

وإن فراقه مهزنيش وأنا تايه في الحياة.

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