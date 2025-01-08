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الرياضة - 12:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:51 مساءً - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 8 يناير 2025، حيث سجل في بنك مصر نحو 50.67 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 50.73 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 50.67 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 50.67 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.72 جنيه للبيع، و50.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.67 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.68 جنيه للبيع، و50.58 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 50.68 جنيه للبيع، و50.58 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.67 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.72 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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