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بعد وداع خليجي 26، الاتحاد السعودي يحسم مصير رينارد مع الأخضر - أخبار كلمتك

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بعد وداع خليجي 26، الاتحاد السعودي يحسم مصير رينارد مع الأخضر - أخبار كلمتك

بعد وداع خليجي 26، الاتحاد السعودي يحسم مصير رينارد مع الأخضر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 05:00 صباحاً - حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، مصير المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ"الأخضر"، بعد وداع بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26".

وودع "الأخضر" بطولة كأس الخليج، بعد الخسارة أمام المنتخب العماني بنتيجة 1/2، في المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك في نصف نهائي البطولة.

وتأهل منتخب عمان إلى المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخه والثانية تواليا.

أما المنتخب السعودي فقد تبددت آماله في تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى بعد غياب دام 20 عامًا.

حسم مصير رينارد

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استقر على بقاء الفرنسي رينارد، في منصبه كمدير فني للمنتخب.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يزال يثق بالجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد".

وأضافت: "تأتي هذه الثقة انطلاقًا من أهمية المرحلة المقبلة والسعي لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في الوصول إلى كأس العالم 2026".

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن رينارد سيقوم برفع تقرير فني شامل عقب انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة.

وسيتضمن هذا التقرير تقييمًا لأداء اللاعبين وملاحظاته حول التحضيرات والأداء الجماعي.

وسيشكل التقرير أساسًا للعمل على معالجة النقاط السلبية وتعزيز الجوانب الإيجابية استعدادًا للتصفيات المؤهلة للمونديال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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