رسوم تسجيل السيارات الكهربائية في الشهر العقاري خلال عام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:55 مساءً - يسأل الكثير من المواطنين عن رسوم تسجيل السيارات والدراجات النارية، بداية من العام الجديد وهل تشهد الرسوم زيادة بالتزامن مع العام الجديد أم تشهد استقرارا في التسعيرة داخل الشهر العقاري.

ونرصد في التقرير التالي الرسوم المطلوبة لتسجيل للسيارات الملاكي الكهربائية والموتوسيكلات الكهربائية في الشهر العقاري بداية من فئة حتي 200 كيلو واط في الساعة بالإضافة إلى فئة حتى 300 كيلو واط في الساعة مع تقسيم لسيارات أكثر رفاهية لا تتعدي 300 كيلوواط وسيارات أكثر من 300 كيلو واط وهي كالتالي:-



رسوم تسجيل الدراجات الكهربائية والسيارات حتى 200 كيلو واط بالساعة

يصل الحد الأدنى لتسجيل موديلات 2015 ذات سرعة 200 ك/ط مايقرب من 2200 جنيه.

موديلات 2016: 2420 جنيها.

موديلات 2017: 2680 جنيها.

موديلات 2018: 2940 جنيها.

موديلات 2019: 3240 جنيها.

موديلات 2020: 3560 جنيها.

موديلات 2021: 3900 جنيه.

موديلات 2022: 4300 جنيه.

موديلات 2023: 4720 جنيها.

موديلات 2024: 7000 جنيه.

موديلات 2025: 7500 جنيه.

سيارات ملاكي وموتوسيكلات كهربائية حتى 300 كيلوواط



يصل رسوم تسجيل السيارات والدراجات النارية ذات 300 كليو واط نحو 3700 جنيه.

موديلات 2015: 3860 جنيها.

موديلات 2016: 4240 جنيها.

موديلات 2017: 4660 جنيها.

موديلات 2018: 5140 جنيها.

موديلات 2019: 5640 جنيها.

موديلات 2020: 6220 جنيها.

موديلات 2021: 6840 جنيها.

موديلات 2022: 7520 جنيها.

موديلات 2023: 8260 جنيها.

موديلات 2024: 9080 جنيها.

موديلات 2025: 10000 آلاف جنيه.

رسوم تسجيل السيارات أكثر رفاهية لا تتعدي 300 كيلو واط في الشهر العقاري وتشمل

سيارات مرسيدس – BMW - أودي – فولكس فاجن – بورش – فورد – تسلا.

الحد الأدنى: 7000 جنيه.

موديلات 2015: 7200 جنيه.

موديلات 2016: 8000 جنيه.

موديلات 2017: 9000 جنيه.

موديلات 2018: 10 آلاف جنيه.

موديلات 2019: 11 ألف جنيه.

موديلات 2020: 12 ألف جنيه.

موديلات 2021: 13 ألف جنيه.

موديلات 2022: 14800 ألف جنيه.

موديلات 2023: 16 ألف جنيه.

موديلات 2024: 17 ألف جنيه.

موديلات 2025: 18 ألف جنيه.

سيارات كهربائية أكثر من 300 كيلوواط

الحد الأدنى: 7300 جنيه.

موديلات 2015: 7700 جنيه.

موديلات 2016: 8480 جنيها.

موديلات 2017: 9320 جنيها.

موديلات 2018: 10260 آلاف جنيه.

موديلات 2019: 11280 جنيها.

موديلات 2020: 12420 جنيها.

موديلات 2021: 13660 جنيها.

موديلات 2022: 15020 جنيها.

موديلات 2023: 16520 جنيها.

موديلات 2024: 18160 جنيها.

موديلات 2025: 20 ألف جنيه.

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