الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

ميقاتي يطالب بضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية لوقف النار في لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ميقاتي يطالب بضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية لوقف النار في لبنان - أخبار كلمتك

ميقاتي يطالب بضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية لوقف النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 10:15 مساءً - طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء اليوم الإثنين، بضرورة وقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "يجب وضع جدول زمني واضح لإتمام الانسحاب الإسرائيلي".

يشار إلى أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أكد الأسبوع الماضي، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان.

 

بيان مشترك عقب انتهاء اللجنة الخماسية فى لبنان

وصدر بيان مشترك من سفارتي أمريكا وفرنسا في لبنان وقوات اليونيفيل، اليوم، بشأن آلية تنفيذ وقف إطلاق النار بين بيروت والاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان المشترك، إلى عقد لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة، اجتماع ثالث للجنة الخماسية. 

وتابع، ترأس الاجتماع كل من نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة آموس هوكشتاين، والجنرال الأمريكى جاسبر جيفرز بمشاركة ممثلين عن فرنسا والجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني واليونيفيل، فضلًا عن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

 

خطط فنية وعسكرية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

وذكر البيان، أن المجموعة ناقشت خططًا فنيةً عسكريةً للانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من كامل منطقة جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني، بدءًا من الغرب والتقدم شرقًا.

ولفت إلى ان الجيش اللبناني استعدّ، على مدار الشهر الماضي، لتنفيذ هذه العملية عبر إزالة أكثر من 10000 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، بدعم من اليونيفيل، والتي كان من شأنها أن تعيق انتشار الجيش بأمان، وقد بدأت اليوم العملية الإجمالية عند الساعة 12:00 ظهرًا، حيث قامت وحدات الجيش الإسرائيلي في الناقورة بالتحرّك باتجاه جنوب الخط الأزرق.

واوضح بان الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة للدفاع عن لبنان وأمنه، وتعمل لجنة آليّة تنفيذ وقف الاعمال العدائية بشكل وثيق مع قادة الجيش اللبناني لدعم تحركاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق