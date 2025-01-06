ميقاتي يطالب بضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية لوقف النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 10:15 مساءً - طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء اليوم الإثنين، بضرورة وقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "يجب وضع جدول زمني واضح لإتمام الانسحاب الإسرائيلي".

يشار إلى أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أكد الأسبوع الماضي، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان.

بيان مشترك عقب انتهاء اللجنة الخماسية فى لبنان

وصدر بيان مشترك من سفارتي أمريكا وفرنسا في لبنان وقوات اليونيفيل، اليوم، بشأن آلية تنفيذ وقف إطلاق النار بين بيروت والاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان المشترك، إلى عقد لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة، اجتماع ثالث للجنة الخماسية.

وتابع، ترأس الاجتماع كل من نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة آموس هوكشتاين، والجنرال الأمريكى جاسبر جيفرز بمشاركة ممثلين عن فرنسا والجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني واليونيفيل، فضلًا عن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

خطط فنية وعسكرية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

وذكر البيان، أن المجموعة ناقشت خططًا فنيةً عسكريةً للانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من كامل منطقة جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني، بدءًا من الغرب والتقدم شرقًا.

ولفت إلى ان الجيش اللبناني استعدّ، على مدار الشهر الماضي، لتنفيذ هذه العملية عبر إزالة أكثر من 10000 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، بدعم من اليونيفيل، والتي كان من شأنها أن تعيق انتشار الجيش بأمان، وقد بدأت اليوم العملية الإجمالية عند الساعة 12:00 ظهرًا، حيث قامت وحدات الجيش الإسرائيلي في الناقورة بالتحرّك باتجاه جنوب الخط الأزرق.

واوضح بان الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة للدفاع عن لبنان وأمنه، وتعمل لجنة آليّة تنفيذ وقف الاعمال العدائية بشكل وثيق مع قادة الجيش اللبناني لدعم تحركاته.

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