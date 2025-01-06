مشاهير العرب - قبل عرضه.. هنا الزاهد تشوق الجمهور لـ مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 10:01 مساءً - تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض أحدث أعمالها الدرامية «إقامة جبرية»، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

وأعربت الزاهد عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تحمسها لعرض المسلسل قائلة: «متحمسة تشوفوا سلمى في إقامة جبرية على «watch it» يوم 8 يناير.. يارب يعجبكم».

تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية»

وتلعب هنا الزاهد، خلال أحداث مسلسل «إقامة جبرية»، دور صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتابع الأحداث وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في مسلسل إقامة جبرية بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم الفن أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال هنا الزاهد

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلم ري ستارت، بطولة الفنان تامر حسني، ويسجل العمل التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.