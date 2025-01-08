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الرياضة - 02:43 - "كله هييجي ويتحاسب".. اول تعليق من أحمد موسى على ترحيل نجل القرضاوي إلى الإمارات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:43 - "كله هييجي ويتحاسب".. اول تعليق من أحمد موسى على ترحيل نجل القرضاوي إلى الإمارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:43 - "كله هييجي ويتحاسب".. اول تعليق من أحمد موسى على ترحيل نجل القرضاوي إلى الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:43 صباحاً - علق الإعلامي أحمد موسى، على خبر ترحيل عبد الرحمن القرضاوي من لبنان إلى الإمارات، قائلًا: "كله هيتحاسب.. مش أنا اللي بقول سيادة الرئيس قالها كله هيتحاسب.. القرضاوي هربان بقاله 14 سنه وفي الأخر هييجي هنا ويتحاسب، فاكرين الإرهابي هشام عشماوي جه واتعدم".

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر شاشة "صدلا البلد"، إن عبد الرحمن القرضاوي إرهابي مثل هشام عشماوي وكان يحرض على القتل والاغتيال لشخصيات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "كلكم هتيجوا وكله له وقت.. وقت الحساب كله هييجي، عندهم حالة رعب، موضوع القرضاوي عاملهم رعب كبير وكله خايف".

وأشار موسى إلى وجود اتفاقية تعاون بين البلدين تسمح بترحيله إلى مصر، متابعا: «الإمارات قدمت شكوى وطلبت ترحيله، لأن عليه قضايا في دولة الإمارات، يتحاسب ثم إحنا نطلبه من الإمارات، عندنا اتفاق وتعاون مع الإمارات هيترحل للإمارات وبعدين ييجي مصر».

ووجه التحية للحكومة اللبنانية على ترحيلهم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات، موضحًا أن مصر والإمارات شئ واحد وليس هناك أي فارق بيننا.

وكانت أعلنت الحكومة اللبنانية، بأنها اتخذت قرارًا بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل القيادي الإخواني الراحل إلى الإمارات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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