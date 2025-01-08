لنقل الأطفال مجانا، تدشين أولى دفعات الحضانات المتنقلة الجديدة بهيئة الإسعاف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:40 مساءً - شهد الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بمقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر فعاليات انضمام عشر حضانات متنقلة جديدة مزودة بأجهزة تنفس صناعي لأسطول هيئة الإسعاف.

وذلك ضمن مخطط هيئة الإسعاف المصرية لزيادة حجم أسطول حضاناتها المتنقلة من 97 حضانة إلى 147 حضانة، بزيادة قدرها 50 حضانة، والتي تمثل العشر حضانات الحالية الدفعة الأولى منهم.

نقل ما يزيد على 60 ألف طفل مبتسر عبر أسطول حضاناتها المتنقل

وقد أوضح الدكتور عمرو رشيد أن هيئة الإسعاف المصرية ساهمت العام الماضي في نقل ما يزيد على 60 ألف طفل مبتسر عبر أسطول حضاناتها المتنقل، أكثر من سبعة آلاف طفل منهم حالتهم كانت في غاية الدقة وتم نقلهم بواسطة حضانات مزودة بأجهزة تنفس صناعي.

توفير أسرة الرعاية والحضانات للأطفال المبتسرين

كما أعلن الدكتور عمرو رشيد أن تلك الزيادة تمثل دفعة قوية لمشروع رعايات مصر الذي دشنه الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والخاص بتوفير أسرة الرعاية والحضانات للأطفال المبتسرين، حيث تتكفل هيئة الإسعاف المصرية بنقل كافة حالات الأطفال المبتسرين المسجلين على قاعدة بيانات مشروع رعايات مصر بشكل مجاني وبدون تحصيل أي رسوم.

كما أوضح الدكتور عمرو رشيد أن الحضانات المتنقلة الجديدة ستسهم في زيادة وتيرة الاستجابة لطلبات نقل الأطفال المبتسرين، عبر دعم المحافظات التي تشهد معدلات بلاغات حضانات أعلى من نظيراتها، حيث تم تخصيص عدد أربع حضانات لمحافظة القاهرة، واثنين لمحافظة الإسكندرية واثنين لمحافظة أسيوط وحضانة واحدة لمحافظة الغربية وكذلك حضانة لمحافظة القليوبية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور عمرو رشيد أن الحضانات المتنقلة الجديدة التي وصلت طليعتها لهيئة الإسعاف، تضم أحدث التقنيات الطبية والفنية المتعارف عليها عالميًا، كما أنها مزودة ببطارية ليثيوم تؤهلها للعمل دون مصدر كهرباء مباشر لمدة تقارب العشر ساعات، كما أنها أخف في الوزن، وتمتلك مستشعرات تساهم في الحفاظ على استقرار العلامات الحيوية للطفل المبتسر أثناء النقل.

وتضمن التدشين إشادة الدكتور عمرو رشيد بالمستوى الفني والمهني للأطقم الإسعافية القائمة على تشغيل أسطول حضانات هيئة الإسعاف المصرية والذي يقارب عددهم 700 مسعف تم تدريبهم وتأهيلهم طبيًا للتعامل مع الأطفال المبتسرين، كما تم تدريبهم على آلية تعقيم وتشغيل الحضانات وكيفية الإستخدام الأمثل لها بغرض إطالة العمر الافتراضي للحضانة.

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