محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:40 مساءً - كأس كاراباو، أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل مواجهة توتنهام هوتسبير، والتي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، على ملعب توتنهام، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".

وتأهل ليفربول إلى دور نصف النهائي، وذلك عقب فوزه على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانت ميري”، بينما تأهل توتنهام هوتسبير إلى الدور ذاته، بعد أن فاز بنتيجة 4/3 على مانشستر يونايتد في منافسات دور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن مواجهة الإياب بين الفريقين، ستقام على ملعب "أنفيلد"، يوم 6 فبراير من الشهر المقبل.

تشكيل ليفربول اليوم أمام توتنهام في كأس كاراباو

شهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر بالتشكيل الأساسي والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، كودي جاكبو.

بينما يتواجد على دكة بدلاء ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو كلا من كيليهر، واتارو اندو، داروين نونيز، كييزا، هارفي إليوت، لويس دياز، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد.

تاريخ مواجهات توتنهام ضد ليفربول



المباريات: 189 مباراة

فوز ليفربول : 91 مباراة

فوز توتنهام: 51 مباراة

تعادل: 47 مباراة

أهداف ليفربول أمام توتنهام: 306 هدفا

أهداف توتنهام أمام ليفربول: 224

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو



تنطلق مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو



تذاع مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.

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