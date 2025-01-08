تعليق مثير من نجم الأهلي على احتفال إمام عاشور بـ"البالونة البيضاء" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:27 صباحاً - الأهلي، انتقد ياسر ريان نجم الأهلي السابق احتفال إمام عاشور لاعب الأحمر بالبالونة بعد هدفه في شباك سموحة، مؤكدًا أنه لم يعرف الغرض منه.

وأضاف ريان في تصريحات تليفزيونية: "تواجد الأهلي في المركز الأول بالدوري الممتاز أمر طبيعي والفوز أمام سموحة يعيد الثقة للاعبين والجمهور".

تابع ياسر ريان: "سموحة لعب بطريقة دفاعية بحتة وهذا سهل المهمة على الأهلي وجعلته يحصل على الثلاث نقاط ويتصدر الدوري".

صالح سليم وراء انتقالي إلى الأهلي

وواصل: "صالح سليم كان السبب في انتقالي للأهلي رغم عرض الزمالك الضخم وقتها وأول مباراة لي مع الأهلي شاركت بشكل أساسي أمام الاتحاد السكندري وحققنا الفوز بثنائية نظيفة".

رسالة إمام عاشور من البالونة البيضاء

وأكمل: "إمام عاشور ما زال لم يقدم 20% مع الأهلي من مستواه مع الزمالك ولماذا اختار "بالونة بيضاء" في احتفاله ولا أعلم الغرض من ذلك".

واستطرد: "إمام عاشور يريد توصيل رسالة بهذا الاحتفال وغير سعيد به واللاعب حصل على فرص في الأهلي لم تحدث معه في الزمالك".

الشناوي لا يتحمل هدف وحده هدف بلوزداد

وأكمل: "محمد الشناوي لا يتحمل هدف شباب بلوزداد أمام الأهلي بمفرده وقدم مباراة جيدة أمام سموحة ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه".

واختتم: "بيرسي تاو قدم الكثير للأهلي ولم يفتعل أزمات داخل النادي من قبل وأعتقد أن مباراة ستاد أبيدجان ستكون صعبة على الأهلي".

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